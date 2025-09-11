Capturan en Limpio a “Esteban’i”: joven con múltiples denuncias por hurto domiciliario

Agentes de la Comisaría 9ª de Limpio detuvieron a un joven de 23 años conocido como “Esteban’i”, señalado como autor de varios hurtos domiciliarios en distintos barrios de la ciudad y quien ya cuenta con antecedentes por hurto agravado y robo agravado.

El detenido fue identificado como Esteban Ramón Rojas Aveiro, domiciliado en el asentamiento La Hermosa. De acuerdo con el comisario José Acosta, jefe de la dependencia, el joven había sido denunciado en al menos siete ocasiones por vecinos, quienes lo señalaban como responsable de ingresar a viviendas en horas de la madrugada.

Circuito cerrado

“Se trata del famoso Esteban’i, un ciudadano de 23 años que ya cuenta con varios antecedentes. En los videos de circuito cerrado se lo ve ingresando en una despensa tras romper el tejido y sustrayendo embutidos. En otra filmación se lo observa manipulando las ruedas de un vehículo y fue sorprendido por el hijo de la víctima”, relató Acosta.

Según el uniformado, en varias casas no había cámaras, pero los pobladores igualmente lo sindicaban como autor de hurtos. “Con esta detención, la gente está muy contenta porque este ciudadano mantenía a los vecinos en zozobra permanente”, afirmó.

Según el informe policial, la captura del sospechoso se realizó la noche del martes, en la vía pública sobre la calle Fernando de Magallanes y Concepción Garay, en el barrio Colonia Juan de Salazar. Rojas intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia policial, pero fue reducido tras una persecución.

La Fiscalía ordenó su detención en el marco de la causa “Esteban Ramón Rojas Aveiro s/ Hurto Agravado”. El joven permanece recluido en la sede policial, a disposición del Ministerio Público.