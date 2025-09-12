Meteorología anuncia lluvias desde el domingo

Para este viernes, se prevé una jornada de fresca a cálida, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur. La temperatura máxima alcanzaría los 29 °C.

El sábado amanecerá fresco, con una mínima estimada en 17 °C, pero la tarde se tornará calurosa con picos de hasta 31 °C. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos rotarán del sureste a variables.

En tanto, el domingo se espera un ambiente cálido, con mínimas de 20 °C y máximas de 28 °C.

El cielo se presentará de parcialmente nublado a nublado, con vientos variables y posibilidad de lluvias dispersas en distintos puntos de la región.

