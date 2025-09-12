Tras reclamos, inician bacheo en dos avenidas de Ciudad del Este

Las obras de reparación se concentran desde la rotonda del Área 1 en dirección al barrio Ciudad Nueva y desde el viaducto del kilómetro 7 de la avenida Julio César Riquelme hacia el sur de Ciudad del Este. Los dos tramos presentan un gran deterioro, con baches profundos que representan un riesgo permanente para la seguridad vial.

Cuadrillas y maquinarias municipales fueron desplegadas de manera simultánea en ambos frentes de trabajo.

El deterioro de ambos tramos provocó accidentes y daños en vehículos, sobre todo en neumáticos y suspensiones, ya que los conductores no logran esquivar los baches, especialmente durante la noche o en días de lluvia. En las últimas semanas, las quejas de los vecinos se intensificaron a tal punto que impulsaron iniciativas ciudadanas para reparar los sectores más afectados.

Elizabeth Arce, encargada de la Planta Asfáltica, explicó, ante los reclamos, que las obras estuvieron paralizadas durante la intervención. Recién luego de la asunción de la intendenta interina María Portillo (PLRA) se ordenó la reanudación de los trabajos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, señaló que las condiciones climáticas retrasaron las tareas, ya que se requiere al menos una semana continua de sol para reducir la humedad.