Joven con varios antecedentes fue encontrado muerto en Hernandarias

El cuerpo de Jorge Luis Valdez Villalba (32) fue hallado en la vía pública, sobre un camino de tierra del barrio Che Jazmín de la ciudad de Hernandarias. Estaba tendido en el suelo en posición de decúbito dorsal, con tres heridas producidas por arma blanca en el lado izquierdo del pecho.
Valdez Villalba contaba con tres antecedentes penales: hurto agravado (2017), robo agravado (2018) y robo agravado (2022). Sin embargo, al momento del crimen no tenía orden de captura por ninguno de los hechos citados.
El cadáver fue inspeccionado por personal de Criminalística de la Policía, acompañado por funcionarios del Ministerio Público, a cargo de la agente fiscal de turno, Natalia Montanía, y por la médico forense Tania Morínigo. Esta última, luego de examinar el cuerpo, diagnosticó como causa de muerte: “shock hipovolémico producido por arma blanca”.
Los intervinientes explicaron que se desconocen las circunstancias del crimen y que en la zona hay pocos vecinos, por lo que hasta el momento no se identificaron testigos.