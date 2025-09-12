Brasil: condenan a Marcelo “Piloto” a 24 años de cárcel por el asesinato de Lidia Meza

Este viernes se condenó a 24 años y 9 meses de cárcel a Marcelo Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” por asesinar a la joven Lidia Meza en la Agrupación en el 2018, cuando cumplía su arresto en nuestro país por causas de narcotráfico y tráfico de armas abiertas en Brasil.

La condena fue dictada por un tribunal popular federal de Brasil, donde guarda reclusión actualmente luego de ser extraditado. Dicho tribunal está compuesto por siete ciudadanos.

Una de las consideraciones agravantes para esta condena fue que el tribunal entendió que Pinheira asesinó a la joven mujer para ser procesado por el homicidio en nuestro país y evitar su extradición.

“El juicio que hoy culminó fue por la muerte de Lidia Meza en territorio paraguayo y fue posible porque la legislación brasileña permite en algunos casos la trasmisión pasivas de las pruebas y ellos analizan para que un ciudadano extranjero en territorio brasileño sea juzgado por un caso que cometió en otro país”, indicó emocionada la fiscal del caso, María Irene Álvarez.

Esta es la segunda condena que un tribunal de Brasil da a una persona por un asesinato cometido en Paraguay. El primer caso fue el de la condena a Flavio Acosta Riveros a 36 años de prisión, sobrino del exintendente de Ypejhú Vilmar Neneco Acosta (condenado en Paraguay), ambos condenados por el asesinato del periodista Pablo Medina y de Antonia Almada.

Condena Marcelo “Piloto”

Marcelo Piloto escapó de Brasil, en donde fue condenado a 27 años de prisión por tráfico de drogas, armas y municiones, y por asesinatos.

Fue capturado en 2017 en Paraguay y para tratar de evitar una extradición, en diciembre de 2018 asesinó a una mujer en la Agrupación Especializada.

Sin embargo, el crimen aceleró su expulsión al vecino país, donde hoy fue condenado por este crimen.

“Mi campo no era el de narcotráfico, entonces actuamos lo más diligentemente posible, entendiendo la conmoción, por un lado, y la trascendencia porque era una persona que ya estaba por ser entregada a las autoridades brasileñas”, detalló la fiscala de la causa, quien declaró durante siete horas ante el tribunal federal de Río de Janeiro, Brasil.

Pinheira ya no tenía ninguna causa pendiente en Paraguay, lo que fue algo muy importante para la Fiscalía de Brasil para evidenciar lo grave del caso.

“Él le sacó la vida a Lidia Meza a la espera de que un fiscal le impute y él pueda permanecer en territorio paraguayo y abstraerse de sus cuentas pendientes con la justicia brasileña, pero ya tenía hace un año pidiendo la extradición por los juicios e investigaciones que él tenía por el narcotráfico y el tráfico de armas”, afirmó Álvarez.