Alertan sobre posible tormenta en Alto Paraná

El pronóstico indica que las tormentas puntuales que se registran en otros puntos del país podrían extenderse al décimo departamento a lo largo del día. Estas tormentas podrían generar fenómenos severos, como descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo, aunque no se esperan acumulados de lluvia significativos de forma generalizada.

En cuanto al ambiente, se espera un día predominantemente cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y luego variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima prevista es de 30 ℃.

Para el lunes 15, se prevé que persistan condiciones similares a las de hoy: lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y luego del sureste. La mínima estimada es de 19 ℃ y la máxima de 30 ℃.

