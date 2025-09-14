ABC en el Este

Alertan sobre posible tormenta en Alto Paraná

La Dirección Nacional de Meteorología emitió un boletín de alerta que advierte sobre el desarrollo de tormentas en el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy, afectando a los departamentos del centro y sur de Alto Paraná.

14 de septiembre de 2025 - 08:24
El tiempo amaneció nublado en el Este del país.
El pronóstico indica que las tormentas puntuales que se registran en otros puntos del país podrían extenderse al décimo departamento a lo largo del día. Estas tormentas podrían generar fenómenos severos, como descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo, aunque no se esperan acumulados de lluvia significativos de forma generalizada.

En cuanto al ambiente, se espera un día predominantemente cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y luego variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima prevista es de 30 ℃.

Para el lunes 15, se prevé que persistan condiciones similares a las de hoy: lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, ambiente cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables y luego del sureste. La mínima estimada es de 19 ℃ y la máxima de 30 ℃.

