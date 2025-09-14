Balean a un hombre procesado por asesinar a su cuñado

La víctima del atentado es Ricardo Ariel Duarte Vera (33), con antecedente por homicidio doloso en el año 2024. El mismo sufrió varias heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

La pareja de Duarte Vera relató a la Policía que ambos se encontraban cenando en la casa, momento en que llegó un desconocido, quien llamó a su concubino por su nombre “Ariel” y, al darse la vuelta, el atacante efectuó varios disparos contra él.

El herido cayó al suelo, mientras que el desconocido huyó a pie hacia el río Acaray. Posteriormente, la mujer auxilió a la víctima en su vehículo particular hasta un sanatorio privado, desde donde luego lo trasladaron al Hospital Regional de esta ciudad, donde quedó internado.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Luis Trinidad, quien dispuso la remisión del informe correspondiente al Ministerio Público. Prosiguen las averiguaciones.

El asesinato atribuido a Ricardo Ariel Duarte Vera ocurrió el 8 de febrero de 2024, alrededor de las 16:20, en una vivienda situada en el mismo barrio del atentado de anoche. La víctima de ese hecho fue identificada como Luis Fernando Antúnez Marecos (40).