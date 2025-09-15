Niño indígena muere tras ser atacado a machetazos en Itakyry

El crimen ocurrió ayer, a las 19:30 aproximadamente, al costado de un camino rural de la comunidad indígena Carreria’i, al norte de este distrito.

De acuerdo con el comisario principal José María Martínez, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, tanto la víctima como el presunto autor, identificado como Fabio Villalba Ortigoza (18), se encontraban ingiriendo caña (bebida alcohólica) cuando se desató una discusión.

En un momento dado, Villalba tomó un machete y propinó varias heridas en la cabeza al menor, quien cayó muerto en el lugar.

El agresor huyó tras cometer el hecho, pero fue rápidamente capturado por miembros de la propia comunidad indígena, quienes lo entregaron a efectivos de la Policía Nacional.

Agentes del Puesto Policial N° 7 intervinieron en el lugar y comunicaron el caso al fiscal de turno, Fernando Galeano, quien ordenó el levantamiento del cadáver y dispuso el traslado del supuesto homicida hasta la Comisaría 12ª.