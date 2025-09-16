Anuncian cierres parciales en el Puente de la Amistad para trabajos de mantenimiento

Las labores se realizarán en horario nocturno, de 23:00 a 4:30, durante las noches del lunes 22 y martes 23 de septiembre.

El plan prevé la implementación del sistema de “pare y siga”, que permitirá la circulación alternada por un solo carril, con bloqueos parciales en ambos accesos del puente.

El director ejecutivo de EPR Yguazú, Silvio Caldas, explicó que estas acciones forman parte de un plan integral para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito fronterizo.

“En una primera etapa avanzamos con la señalización horizontal y la inspección del pavimento. Ahora trabajaremos en las juntas de dilatación, fundamentales para absorber los efectos de la temperatura y la vibración en la estructura”, detalló.

Caldas señaló además que se eligió el horario nocturno para minimizar las molestias a conductores y transportistas. Aclaró que, en caso de condiciones climáticas adversas, las obras serán reprogramadas.

Durante los días de intervención, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil, con apoyo del Área Naval del Este, se encargará de ordenar el tránsito en los accesos al puente internacional, que conecta Foz de Yguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay).

De acuerdo con un estudio anual realizado por una universidad brasileña, en promedio 2.713 vehículos cruzan cada hora este paso fronterizo.