Cae presunto pirata del asfalto, esta vez por extorsionar a empleados para brindar datos de movimientos de empresas

En un operativo fiscal-policial, encabezado por la fiscal Zunilda Ocampos Marín, detuvieron a dos personas e incautaron varias evidencias al allanar una vivienda ubicada en Minga Guazú. Esto en el marco de una investigación por extorsión agravada.
Los detenidos son Juan Ángel Rojas Meza (44) y Alejandra Raquel Aranda Peloso (30). De la casa requisaron un automóvil de la marca Toyota, modelo Ractis, con chapa AAOP 852, aparatos celulares, memorias para celulares y documentos varios, entre otros.
Rojas Meza tiene varios antecedentes por robo y había sido detenido por una serie de asaltos domiciliarios y de transporte de encomiendas. El mismo ya había sido detenido en octubre de 2024, tras un asalto y enfrentamiento con personal policial, ocasión en la que Ricardo Reaquin López fue abatido.
Según datos proporcionados por personal policial del Departamento Regional de Antisecuestro de Alto Paraná, quienes participaron del operativo, Rojas Meza extorsionó a empleados de varias empresas. Los chantajes consistían en exigir que se le proporcionen datos sobre el movimiento de los comercios para luego perpetrar atracos.
Igualmente, el rodado incautado se habría utilizado en un reciente y violento asalto ocurrido en el departamento de Caaguazú.