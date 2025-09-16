Cae presunto pirata del asfalto, esta vez por extorsionar a empleados para brindar datos de movimientos de empresas

Un presunto pirata del asfalto con varios antecedentes fue detenido esta tarde en Minga Guazú. Esta vez está sindicado de extorsionar a empleados de distintas empresas para que proporcionen datos referentes al movimiento de las firmas, a fin de facilitar posibles atracos.