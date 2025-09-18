Detienen a 13 presuntos piratas del asfalto en operativo en Alto Paraná

El procedimiento se llevó a cabo en el marco del acompañamiento policial a empresas transportadoras de mercaderías. Los agentes policiales recibieron información que el grupo criminal se preparaba para perpetrar un asalto contra el convoy de camiones.
Los aprehendidos fueron identificados como: Geovanni Ruiz Román (24), Lucas Natanael Brítez Villalba (21), Walter Samuel Maidana Cáceres (20), Marcelo Rubén Moray Godoy (29), Juan Cirilo Penayo López (21), Ronaldo Rafael Maidana Cáceres (28), Daniel Maidana Cáceres (26), Leandro Moisés Salinas Ascona (20), Carlos Antonio Cáceres (41), Albaro Daniel Alvarenga Fernández (18), Jonathan Fernández Martínez (23), Pedro Ignacio Acosta Agüero (34) y Juan Andrés Villareal Rodríguez (23).
Durante el procedimiento fueron incautados un automóvil Toyota Premio, blanco, chapa AAMD 186 y un camión Mercedes Benz 1313, amarillo, carrocería de madera, chapa AOH 028, vinculados a Ignacio Cáceres Martínez, vinculados al asalto ocurrido en Caaguazú.
Además, incautaron cinco motocicletas Kenton, modelos GTR 150 y GTR 200, en diferentes colores (azul, rojo, negro, gris y blanco), dos armas largas, doce teléfonos celulares, tapabocas, guantes y otros elementos presuntamente utilizados en los atracos.
El procedimiento fue encabezado por el fiscal interviniente, abogado Fidel Godoy, de la Fiscalía de Minga Porã.