Detienen a 13 presuntos piratas del asfalto en operativo en Alto Paraná

MINGA PORÃ. Agentes de la Subcomisaría 44ª reportaron la detención de 13 presuntos miembros de una banda de piratas del asfalto. El operativo policial fue esta madrugada, a las 1:00 aproximadamente, en el kilómetro 140 de la Ruta PY07, al norte del departamento de Alto Paraná.