Tres policías detenidos por encubrir a “piratas del asfalto” en Caaguazú

Los aprehendidos fueron identificados como el suboficial inspector Sergio Germán Chamorro Villalba (37), domiciliado en Novena Línea, Colonia Independencia; el suboficial inspector Manuel Garcete Franco (36), domiciliado en Séptima Línea de la misma colonia; y el suboficial ayudante Hugo Javier Mora Acosta (26), de la Colonia Melgarejo.

De acuerdo con el informe del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, las pesquisas revelan que los uniformados ocultaron y posteriormente liberaron un camión cisterna Mercedes Benz, utilizado como apoyo logístico para esconder las armas que iban a ser usadas por los piratas del asfalto.

El rodado fue visto en la zona el pasado 11 de setiembre en Colonia Yroysa, donde incluso señalaron que los ocupantes recibieron ayuda de policías para evitar que sea descubierto.

Por disposición del fiscal Alexis Takahashi, los tres agentes fueron aprehendidos, al igual que incautados un automóvil Toyota Allion propiedad de Chamorro y dos aparatos celulares pertenecientes a los detenidos.

La investigación se centra ahora en determinar hasta dónde llegaba la protección policial a los criminales, en un caso que desnuda nuevamente la complicidad entre uniformados y asaltantes de rutas.

Enfrentamiento dejó policías heridos

El violento tiroteo que dio origen a la investigación se produjo en la madrugada del miércoles pasado sobre la Ruta PY02, a la altura de Cantera Boca, cuando al menos 15 delincuentes fuertemente armados intentaron asaltar un convoy de camiones de encomiendas y fueron repelidos por efectivos de la FOPE. Tres policías resultaron heridos en el enfrentamiento, mientras que varios de los atacantes lograron escapar.