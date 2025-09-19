Irrumpen en un velorio y se llevan a la fuerza el cuerpo de una mujer

El denunciante, Félix Rolón (66 años), viudo de la fallecida Irma Barreto Fonseca (48 años), relató que se encontraba en pleno velorio en su vivienda, en el km 10 Acaray, cuando de repente llegaron la madre y los hermanos de su esposa, acompañados de unas 25 personas.
Según Rolón, el grupo ingresó violentamente a su casa, y posteriormente retiró el cuerpo en un vehículo de la funeraria Buen Jesús.
El hombre relató que Irma falleció tras permanecer 14 días en terapia intensiva en el Hospital Regional, luego de una cirugía por una úlcera. “Ellos dicen que ella falleció por mi culpa, pero los médicos saben la verdad. Ella se operó de úlcera y tengo todos los documentos”, sostuvo.
Por su parte, Hilda Barreto Fonseca, hermana de la fallecida, afirmó que la mujer había sufrido un accidente cerebrovascular el año pasado y acusó a Rolón de haberle negado los medicamentos por motivos religiosos, lo que, según ella, habría acelerado el deterioro de su salud. “A fines de noviembre mi hermana estuvo internada 22 días. Cuando se enteró que recuperó, él se fue acompañado de una patrullera para traerle y le retiró la medicación. En menos de un mes volvió a empeorar”, sostuvo.
El cuerpo fue trasladado hasta la casa de la madre de la fallecida, en Itakyry, al norte de Alto Paraná.
Agentes policiales intervinieron en el lugar y comunicaron lo ocurrido a la fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea, quien solicitó la remisión de los antecedentes para la apertura de una investigación.