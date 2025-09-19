Irrumpen en un velorio y se llevan a la fuerza el cuerpo de una mujer

CIUDAD DEL ESTE. Un insólito hecho se registró cuando un grupo de familiares irrumpió en un velorio y se llevó a la fuerza el ataúd con el cuerpo de la difunta. El caso fue denunciado ante la Policía y ya está siendo investigado por el Ministerio Público.