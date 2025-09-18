Feminicidio y filicidio en Presidente Franco: esto revela la autopsia de los cuerpos

El médico forense Pablo Lemir informó este jueves los resultados de la autopsia realizada a los cuerpos de Carolina Coronel Fernández (39) y su hijastra de 15 años, víctimas del feminicidio y filicidio ocurridos en la ciudad de Presidente Franco.

Según el reporte, la mujer recibió al menos 15 impactos de arma de fuego, mientras que la adolescente fue alcanzada por cinco disparos, entre ellos en el rostro, cuello y tórax. Lemir explicó que algunas heridas fueron superficiales, llamadas “en sedal”, pero otras resultaron letales.

Estas son las causas de muerte

La causa de muerte de Coronel fue un traumatismo craneoencefálico con lesión de tronco encefálico, producto de un disparo en la cabeza. Por otro lado, la adolescente falleció por hemorragia masiva y shock hipovolémico tras un impacto en el tórax.

El procedimiento de autopsia se extendió por alrededor de cuatro horas, según reveló Lemir. Los cuerpos están siendo remitidos a sus familiares en Alto Paraná tras la conclusión del trabajo de peritaje.

Lemir aclaró que no corresponde difundir más detalles gráficos “para evitar el morbo”.

El hecho ocurrió cerca de las 21:40 del miércoles en una vivienda del barrio San Miguel de Presidente Franco, en límite con Ciudad del Este. El principal sospechoso es el suboficial mayor Aníbal López Martínez (37), quien fuera de servicio abrió fuego contra su esposa y contra su hija adolescente, con quien había convivido en los últimos meses.