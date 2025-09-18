Policiales

Feminicidio y filicidio en Presidente Franco: esto revela la autopsia de los cuerpos

El médico forense Pablo Lemir reveló que Carolina Coronel Fernández recibió 15 disparos y su hijastra adolescente, cinco. La investigación confirma cómo ocurrió crimen.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 18:38
Agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional en la escena del crimen.
Agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional en la escena del crimen.

El médico forense Pablo Lemir informó este jueves los resultados de la autopsia realizada a los cuerpos de Carolina Coronel Fernández (39) y su hijastra de 15 años, víctimas del feminicidio y filicidio ocurridos en la ciudad de Presidente Franco.

Lea más: Feminicidio y filicidio en Presidente Franco: cuerpos fueron remitidos a Asunción para autopsia

Según el reporte, la mujer recibió al menos 15 impactos de arma de fuego, mientras que la adolescente fue alcanzada por cinco disparos, entre ellos en el rostro, cuello y tórax. Lemir explicó que algunas heridas fueron superficiales, llamadas “en sedal”, pero otras resultaron letales.

Estas son las causas de muerte

La causa de muerte de Coronel fue un traumatismo craneoencefálico con lesión de tronco encefálico, producto de un disparo en la cabeza. Por otro lado, la adolescente falleció por hemorragia masiva y shock hipovolémico tras un impacto en el tórax.

El procedimiento de autopsia se extendió por alrededor de cuatro horas, según reveló Lemir. Los cuerpos están siendo remitidos a sus familiares en Alto Paraná tras la conclusión del trabajo de peritaje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Policía habría confesado a su familia feminicidio de su esposa y su hija

Lemir aclaró que no corresponde difundir más detalles gráficos “para evitar el morbo”.

El hecho ocurrió cerca de las 21:40 del miércoles en una vivienda del barrio San Miguel de Presidente Franco, en límite con Ciudad del Este. El principal sospechoso es el suboficial mayor Aníbal López Martínez (37), quien fuera de servicio abrió fuego contra su esposa y contra su hija adolescente, con quien había convivido en los últimos meses.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

Enlace copiado