Vídeo: conductor de plataforma canceló viaje a niña de 9 años sola y explica por qué

A través de un video publicado en redes, un conductor de plataforma de movilidad denunció una situación que calificó como alarmante. “Nunca, pero nunca, hagan esto”, resaltó.

Según relató, el pasado viernes 12 de septiembre, tras aceptar un viaje, una niña de apenas nueve años salió sola de una institución educativa, se acercó a su vehículo y le preguntó si era “Rodrigo”, el nombre del chofer registrado en la aplicación.

El conductor indicó que la menor intentó abordar el auto sin acompañamiento de un adulto. Al consultarle, la niña respondió que su madre no podía recogerla y que una docente le había solicitado el viaje.

Canceló el viaje

Ante esto, el chofer decidió no iniciar el servicio: pidió a la niña descender del vehículo, contactó al usuario y, finalmente, canceló el recorrido.

“¿Ustedes se imaginan mandarle a tu hija con un extraño o desconocido? Ellos no saben si yo soy la persona que aparece en la aplicación, si tengo antecedentes. (...) ¿Cómo voy a saber si el conductor no es un psicópata o un depravado? ¿Qué va a pasar si yo alquilo nomás una cuenta y mi intención es otra? Imagínense eso. Acá la criatura no tiene la culpa”, subrayó.

La posición del gremio

La Federación Paraguaya de Conductores de Plataforma (Fepacop) confirmó que este tipo de casos son frecuentes. “Estamos viendo diario. No debería ocurrir, pero ocurre”, señaló Basilio Duarte, presidente del gremio.

“Lo ideal sería que un adulto siempre acompañe al menor en el viaje, pero lastimosamente no es así. Muchas veces queda a criterio del conductor asumir esa responsabilidad o no”, sostuvo.

Duarte reconoció que, aunque algunos conductores rechazan estos viajes, otros terminan aceptándolos. “Yo te aseguro que él no le llevó a la criatura, pero la maestra habrá solicitado de vuelta el servicio y alguien la ha llevado”, expresó sobre el caso denunciado.

Falta de reglas claras en las plataformas

El dirigente gremial señaló que las aplicaciones no prohíben explícitamente los viajes de menores solos. “No hay restricción como tal. No te dice, por ejemplo, no llevar a menores sin acompañamiento. Lo que sí es que no permite que un menor pueda crear una cuenta de usuario, pero igual lo hacen”, afirmó.

También advirtió que muchas veces son los propios padres quienes piden el servicio para sus hijos. “Un menor de esa edad es demasiado complicado. Eso no debería darse”, remarcó.

Recomendaciones y propuestas

El presidente de la federación instó a los adultos a no exponer a los menores. “No te arriesgues. Es más, si van a hacerlo, verificar bien los datos: que sea el conductor y el vehículo que figuran en la plataforma y en la aplicación. Como mínimo, esa sería una recomendación, pero, lo ideal es que no viajen sin un acompañante mayor de edad”, destacó.

Como alternativa, sugirió que las plataformas incorporen sistemas de consentimiento, similares a los transportes escolares. “Yo sé que Bolt está por lanzar esta opción. Uber también lo tiene ya, con Uber Teens”, señaló, aunque aclaró que este servicio está enfocado solo para adolescentes.

Duarte, asimismo, recomendó a los conductores instalar cámaras en sus vehículos para resguardar su trabajo y seguridad.