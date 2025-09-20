ABC en el Este

Anuncian un fin de semana con probabilidad de lluvias

La Dirección de Meteorología anuncia un fin de semana con condiciones inestables en Ciudad del Este, donde se espera calor intenso acompañado de lluvias y tormentas eléctricas en distintos momentos.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 08:27
Para este sábado, el ambiente irá de cálido a caluroso, con una máxima de 35 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado y los vientos soplarán del norte. Asimismo, se registrarían lluvias dispersas con tormentas puntuales.

El domingo, las condiciones seguirán similares, con una mínima de 20 °C y una máxima de 35 °C. El día se presentará caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, vientos que rotarán del noreste a variables y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

El lunes, en cambio, se producirá un marcado cambio en el ambiente. El ingreso de un frente frío traerá un descenso significativo de la temperatura, con mínimas de 14 °C y máximas que apenas alcanzarán los 23 °C.

El cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, con vientos variables que luego soplarán moderados del sur. Se esperan lluvias y tormentas en horas de la mañana, pero con tendencia a mejorar en el transcurso del día.

