Minga Guazú: comunidades indígenas mantienen protesta contra la regionalización del INDI

Los nativos, provenientes de comunidades de Presidente Franco, Ciudad del Este, Ñacunday, Tavapy y otros distritos del décimo departamento, se suman a la movilización nacional para pedir la reapertura del local del INDI en Asunción. Asimismo, piden mayor presupuesto para la compra y legalización de tierras, además de asistencia a sus comunidades.

Los manifestantes permanecen en la rotonda del exkilómetro 30 de la Ruta PY02, aplicando cierres intermitentes del tránsito. Adelantaron que, si no reciben respuestas concretas, recrudecerán la medida con bloqueos cada diez minutos.

Jorge Dilson Vera Aquino, vocero de los manifestantes, dijo que la situación es insostenible por la falta de acompañamiento del INDI.

“Hace diez años que estamos en un terreno municipal en el kilómetro 12 de Ciudad del Este y el INDI no nos acompaña para asegurar el lugar. No recibimos ninguna ayuda. Si no tenemos respuestas, vamos a recrudecer la medida de fuerza”, manifestó.

En respuesta a la movilización nacional, el INDI, bajo la presidencia de Juan Ramón Benegas, emitió un comunicado en el que afirmó que “se está trabajando para tener una sede propia en Asunción”, lo que, según la institución, permitirá mejorar la atención a los pueblos indígenas.