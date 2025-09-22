Indi reafirma que abrirá local propio en Asunción, en medio de protestas de indígenas

Cientos de miembros de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), protestaron esta mañana en Asunción, exigiendo la reapertura del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), con una sede propia en la capital, luego de su salida de esta ciudad para trasladarse a sedes regionales en el interior.

“Esta movilización se da luego del cierre del Indi en Asunción, violando el artículo 29 de la Ley N° 904, que establece la consulta previa a líderes indígenas. Umia ojeviola paite (se violó la ley) porque presidente, unilateralmente omboty (cerró) la sede central”, indicó Mario Rivarola, líder de Anivid.

La Anivid indicó que no están en contra de que existan sedes regionales, como se da actualmente, pero le exigen a Juan Ramón Benegas, el militar que preside el Indi, que reabra oficinas centrales y con local propio en Asunción. Explicaron que no estarían en desacuerdo con que el Indi vuelva a su antiguo local sobre la calle Don Bosco, en zona del barrio Sajonia.

Indicaron además que el jueves hubo una reunión con Benegas sobre este punto, pero que no llegaron a ningún tipo de acuerdo.

Indi asegura que reabrirá sede propia en Asunción

En medio de las protestas, el Indi emitió un comunicado, reafirmando que “están trabajando por tener una sede propia en Asunción”. Remarcaron que la reapertura permitirá mejorar la atención integral a los pueblos indígenas.

Desde Anivid, manifestaron que las protestas se darán por tiempo indefinido. Además de la vuelta a Asunción, exigen el fin de los desalojos forzados y en contra de un plan de exterminio desarrollado hacia los pueblos indígenas.

“Es una movilización por tiempo indefinido, vamos a ir comunicando próximas medidas”,expresó Mario Rivarola.