“Somnileras” en acción: se llevaron dinero, celular y motocicleta

La víctima denunció que se encontraba en una bodega de Minga Guazú compartiendo bebidas con dos mujeres desconocidas y otros amigos, cuando decidió trasladarse con ellas hasta un motel. Una vez allí, una de las acompañantes le habría colocado alguna sustancia en su trago, lo que lo dejó dormido.

Al despertar, ya no tenía en su poder G. 600.000 en efectivo, un teléfono celular POCO, una tarjeta de débito del Banco Itaú y su motocicleta Taiga de 150 cc, color negro, año 2025, entre otros objetos de valor.

Una de las sospechosas fue detenida

Agentes policiales de la Subcomisaría 12ª de Presidente Franco detuvieron a una de las supuestas autoras tras identificarla mediante el circuito cerrado de la bodega donde previamente habían estado compartiendo con la víctima. Se trata de Laura Carolina Martínez Delvalle (24), domiciliada en el km 6, lado Monday, de Presidente Franco.

La mujer dio audios a los intervinientes donde confirma que la motocicleta vendió hacia el lado brasileño.

Durante el procedimiento se incautó un celular Samsung de su propiedad y una motocicleta Leopard HB 110 Buzz, que habría sido utilizada para perpetrar el hecho.

La joven fue puesta a disposición de la agente fiscal de turno, Carolina Rosa Gadea, quien ordenó su detención preventiva. Asimismo, agentes del Departamento de Investigaciones analizan el circuito cerrado de la bodega para tratar de individualizar a la otra mujer.