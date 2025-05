Acusan a supuestas “somnileras” por muertes de docente y bancario

La acusación presentada por el fiscal Jorge Raúl Escobar Lara en contra de las supuestas somnileras Silvia Inés López Cáceres, de 41 años, y una joven de 17 años, es por supuesto homicidio doloso y hurto agravado ocurridos en Luque, el 3 de noviembre de 2024.

Ambas mujeres serían responsables de la muerte de Rubén Antonio Torres, de 57 años, quien era funcionario del Banco Nacional de Fomento (BNF), y de Ricardo Darío Redes Román, de 41 años, quien era profesor en la escuela Juan Pablo Zaracho de San Lorenzo, según la acusación.

En la fecha indicada, las víctimas fueron encontradas sin vida en la casa de Torres, ubicada en la calle Los Laureles del barrio Molino de Luque.

Una autopsia practicada en la Morgue Judicial de Asunción reveló que las víctimas fallecieron por intoxicación farmacológica, es decir, sobredosis.

“(...) las mencionadas (las mujeres) colocaron en las bebidas de los mencionados (las víctimas) una sustancia prohibida específicamente benzodiazepinas “Clonazepam”, y tras consumir dicha bebida les habría provocado la muerte”, refiere la acusación.

Supuestas somnileras fueron reconocidas por testigos

La acusación revela que una vez reducidas las víctimas, las acusadas forzaron la puerta del ropero que se encontraba en la habitación del fallecido Rubén Antonio Torres, de donde hurtaron las pertenencias del mismo. Asimismo, también fueron hurtados en la ocasión un televisor plasma, equipos celulares, un parlante Ecopower, entre otras pertenencias.

Precisamente entre los testigos ofrecidos por la Fiscalía están dos vecinos de Torres, que coinciden en relatar que vieron cuando las mujeres cargaban electrodomésticos en un automóvil.

“(...) me extrañó que vino un vehiculo de color blanco, con chapa AALY224, de la marca Volkswagen, a las 18:00 horas aproximadamente, y me extrañó la forma en la que se estacionó el auto frente a la casa, poniendo la parte del valijero, hacia el portón como para cargar cosas, luego veo a una linda chica de cabello oscuro largo, de 1,65 cm., aproximadamente de altura, y me extrañó porque nunca le había visto en el barrio, tenia un jeans de color azul, remera blanca, y cargaba consigo en el brazo la tele plasma, y cargó en el auto, en la parte de atrás, relató uno de los vecinos, que también describió a la otra mujer”, reza en la acusación en parte de uno de los testimonios.

Hermano de víctima vio cuando acusadas salían con televisor

Otro testimonio ofrecido por el fiscal es el del hermano de Torres, el guardia de seguridad Julio Andrés Torres, quien llegó de su trabajo precisamente cuando las mujeres se disponían a retirarse con las pertenencias de la casa.

“(...) yo les grité a las chicas: ‘¿Ustedes que están llevando?, ¿qué es lo que están haciendo?’, y se subieron rápidamente, con la tele plasma y el bolsón de viaje de mi hermano fallecido de color azul, a un vehículo de color blanco, de la marca Volkswagen, no logré ver la chapa, y las dos chicas se subieron atrás, y se dieron a la fuga(...)“, relató el testigo ante la Fiscalía, al referirse a las circunstancias previas al macabro hallazgo.

Según datos recogidos por agentes policiales y confirmado por familiares y amigos de las víctimas, horas antes, Torres y Redes se encontraban en un torneo de fútbol en la plaza Colón del barrio San Miguel de San Lorenzo, donde aparentemente fueron abordados por Silvia López, también conocida como “Chili”.

“(...) Silvia Inés López Cáceres colocó en la bebida alcohólica de los hoy fallecidos Rubén Antonio Torres y Ricardo Dario Redes Román, una sustancia prohibida “Clonazepam”, lo que les produjo la muerte, así también hurtó las pertenencias de los mismos y forzó la apertura del ropero del occiso Rubén Antonio Torres, para hurtar las pertenencias del interior del mismo", concluyó Escobar en su acusación.

El agente fiscal realiza similar descripción de la conducta de la adolescente en su acusación. Asimismo, destaca que la acción que motiva la acusación “no está amparada en ninguna causa de justificación, tampoco en un estado de necesidad justificante, ni el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho”.