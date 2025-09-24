Declaran en emergencia tres puentes con riesgo de derrumbe en Ciudad del Este

La solicitud fue presentada por el concejal Sebastián Martínez (YoCreo), quien realizó previamente una verificación en compañía de la jefa comunal. El planteamiento fue aprobado en unánime por los ediles.

“Se trata de una situación de alto riesgo evitable. Los puentes están en condiciones críticas y requieren intervención inmediata, además de señalización preventiva y, si fuera necesario, la restricción del tránsito”, advirtió Martínez.

Uno de los puentes es del barrio Santa Ana que presenta un socavón de cinco metros de diámetro causado por el arrastre de aguas durante temporadas de lluvias, lo que compromete seriamente su estabilidad.

En tanto que en el barrio Fátima la estructura también se encuentra en condiciones críticas, con peligro de derrumbe. La vía que era muy utilizada por estudiantes que asisten a una escuela cercana, tuvo que ser clausurada por los vecinos. La comisión vecinal pidió la construcción de un nuevo puente tanto a la Municipalidad como a Itaipú Binacional, por lo que esperan que con esta declaración sea concretada la obra.

Por último, el puente del barrio María Auxiliadora, del kilómetro, lado 5 Acaray, está inhabilitado desde hace varios meses y con desmoronamientos en ambos accesos. En marzo pasado, los concejales ya habían solicitado su reparación al entonces intendente Miguel Prieto Vallejos, pero el trámite quedó suspendido tras la intervención municipal.

Los tres pasos son muy utilizados por los pobladores para llegar a sus lugares de trabajo y a servicios indispensables como hospitales y escuelas.

Con la declaración de emergencia, la Junta Municipal busca acelerar las gestiones técnicas y financieras para que los trabajos se inicien de lo más rápido posible.