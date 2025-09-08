Concepción: puente Nanawa presenta peligrosos deterioros

Este puente está situado a 6 kilómetros de la ciudad de Concepción y es muy utilizado, actualmente presenta deterioros principalmente en las juntas de dilatación que se encuentran en diferentes sectores de la pasarela de 1.300 metros de longitud.

La junta de dilatación tiene como función controlar los movimientos que generan las tensiones producidas en el interior de la estructura. Durante un recorrido realizado en el lugar se pudo comprobar que el desgaste de estas juntas han dejado aberturas que no son muy visibles para los conductores.

Lea más: Concepción: hallan camión y conductor que cayeron al río Paraguay desde el puente Nanawa

Asimismo se observan que en varios lugares las barandas de seguridad precisan ser cambiadas. Han sido dañadas por accidentes, mediante el buen estado en que estaban pudo evitar que vehículo que lo impactaron hayan caído del puente, según las informaciones recabadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También presenta baches; el puente está abandonado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Urgimiento<b> </b>

La Junta Municipal de Concepción ya había remitido una nota de urgimiento, para el mantenimiento al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ante los peligrosos deterioros que tiene el puente Nanawa, que fue construido hace aproximadamente 35 años.