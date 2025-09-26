Adicto mata a su padre tras negarle dinero para comprar caña

El detenido, identificado como Ángel Manuel Jaquet (34), se presentó este viernes por la mañana en la Comisaría 24ª para reportar que su padre Benicio Jaquet González (70), se encontraba grave en su vivienda. Sin embargo, al acudir al lugar, los agentes constataron que el adulto mayor ya llevaba varias horas sin vida, por lo que procedieron a aprehenderlo.

Según el relato del presunto autor, ambos estuvieron jugando a las cartas y consumiendo caña desde la noche del miércoles. Cerca de las 03:00 de la madrugada del jueves, al terminarse la bebida alcohólica, el hijo quiso utilizar los últimos G. 20.000 -dinero que pertenecía a su padre- para comprar más alcohol, pero el septuagenario se negó rotundamente.

El detenido afirmó que, en medio de la discusión, su padre habría intentado apuñalarlo para evitar que gaste su dinero, por lo que él lo redujo, lo ató de manos y pies, y lo amordazó con un trapo “como castigo” antes de salir a buscar más caña. Al regresar, aproximadamente hora y media después, encontró a su progenitor ya sin signos de vida.

“Él estaba muy borracho, ya no se movía cuando volví. Pensé que estaba dormido, pero después me di cuenta de que ya estaba muerto. Ayer no me animé a contar a mis familiares y hoy decidí presentarme en la comisaría”, declaró el autor del crimen.

El comisario principal Juan López, jefe de la Comisaría 24ª, indicó que el hombre fue aprehendido inmediatamente, ya que el cuerpo presentaba signos de rigidez cadavérica de varias horas de fallecimiento, que no condice con el relato inicial del hombre.

Uno de los hermanos de Ángel relató que el detenido es alcohólico y consumidor de estupefacientes, y que la convivencia entre padre e hijo era conflictiva debido a los constantes pedidos de dinero del ahora detenido.

También mencionó que hace seis meses se mudaron a la vivienda actual, ya que su padre se vio obligado a vender su anterior casa, que el presunto parricida había convertido en un “aguantadero de adictos”.