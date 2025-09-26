Meteorología anuncia lluvias dispersas desde mañana

Para este viernes, se espera un ambiente fresco a cálido, con el cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima se mantuvo baja en horas de la madrugada.

El sábado se presentará cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del noreste que luego serán variables. Meteorología anuncia lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas durante el día. La mínima será de 17 °C y la máxima rondará los 28 °C.

Para el domingo, el ambiente volverá a ser fresco a cálido, con cielo mayormente nublado. Los vientos rotarán al sur y continuarán las lluvias dispersas con tormentas eléctricas, aunque se prevé una mejoría hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C de mínima y 24 °C de máxima.