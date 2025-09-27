Fiscalía imputa a cinco presuntos involucrados en crimen de reciclador

Según la investigación, el crimen ocurrió en la madrugada del 13 de septiembre en el barrio Che Jazmín de la ciudad de Hernandarias. En la ocasión, Juan Carlos Martínez Ocampos (24), con antecedente por hurto agravado en 2025, y Francisco Gabriel Bareiro Bogado (44), alias “Rulito”, con antecedente por homicidio en 2001, y un tercero de 23 años, además de Liz Damiana Sánchez Soares (27), pareja y madre de la hija de la víctima, y Daiana Vanessa Andrade Sánchez (22), actuaron en común acuerdo e ingresaron a la vivienda de la víctima, Jorge Luis Valdez Villalba (32), para perpetrar el ataque. El móvil habría estado relacionado con la disputa por drogas.

Según el acta de imputación, los procesados se organizaron para ejecutar el ataque dentro de la vivienda, distribuyéndose tareas específicas. Dos de ellos sujetaron a la víctima mientras otro lo apuñaló. Las dos mujeres también participaron activamente, encargándose de quemar ciertos objetos y trasladar bienes.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió tres heridas punzocortantes en el pecho. Posteriormente, los ahora imputados trasladaron el cuerpo en un motocarro y lo abandonaron al costado de una calle vecinal, donde fue localizado en horas de la mañana.

La fiscal Montanía sostiene que la conducta atribuida a los cinco procesados se adecua a la figura de autoría y coautoría en el marco del homicidio doloso, conforme a los artículos 29, inciso 1.º, y 31 del Código Penal. En ese sentido, solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho y al peligro de fuga.

Actualmente, cuatro de los imputados se encuentran detenidos y a disposición del Juzgado Penal de Garantías, mientras que uno permanece prófugo. Ante esta situación, la Fiscalía requirió su declaración de rebeldía, a fin de asegurar su comparecencia y la prosecución de las diligencias.