Cuatro detenidos por el homicidio de un reciclador en Hernandarias

El allanamiento, encabezado por la fiscala Natalia Montanía, fue realizado ayer en una vivienda cercana al lugar donde fue hallado el cuerpo. Allí fueron detenidos Juan Carlos Martínez Ocampos (24), con antecedente por hurto agravado en 2025, y Francisco Gabriel Bareiro Bogado (44), alias “Rulito”, con antecedente por homicidio en 2001.

Lea más: Joven con varios antecedentes fue encontrado muerto en Hernandarias

Durante el procedimiento, los intervinientes se incautaron de un motocarro Leopard MF 150 Z, presuntamente utilizado para trasladar el cuerpo de Valdez y arrojarlo en el camino vecinal.

De acuerdo con los investigadores, la víctima, quien también se dedicaba al reciclaje, mantuvo una pelea con los ahora detenidos, aparentemente por drogas. Durante el altercado, dos hombres lo habrían sujetado de los brazos mientras Bareiro lo apuñaló tres veces en el pecho en un sofá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pareja y cuñada también fueron detenidas

En la escena del crimen también estuvieron presentes Liz Damiana Sánchez Soares (27), pareja y madre de la hija de la víctima, y la hermana Daiana Vanessa Andrade Sánchez (22).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Director de la XIV Región Sanitaria muere en accidente de tránsito

Las dos mujeres fueron detenidas posteriormente en el barrio Juan Pablo II de Hernandarias, ya que, según la Fiscalía, no denunciaron el homicidio y guardaron silencio sobre lo ocurrido.