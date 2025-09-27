ABC en el Este

Video: rescatan a tres pescadores tras naufragio en el Lago Itaipú

MBARACAYÚ. Tres pescadores fueron rescatados este sábado por personal del Destacamento Naval y de la Prefectura de Puerto Indio, luego de que la embarcación en la que se encontraban naufragara en aguas del Lago Itaipú debido a fuertes vientos.

27 de septiembre de 2025 - 19:31

El capitán Marcos Rivas, comandante del Área Naval del Este, explicó que el reporte de emergencia fue recibido a las 13:00, cuando Miguel Morínigo, un vecino de la zona, alertó sobre el avistamiento de tres personas flotando en el lago y pidiendo auxilio.

De inmediato, el personal naval y de la Prefectura acudió al lugar, logrando rescatar a tres personas que se encontraban en peligro.

Posteriormente, fueron identificadas como Leonor González, Antoliano González y Rubén Martínez, todos residentes en Hernandarias.

Los pescadores se encontraban a bordo de una canoa precaria con motor fuera de borda de 5 HP, cuando el viento y las olas provocaron que se volcara en medio del lago.

Los tres hombres y la embarcación fueron trasladados sanos y salvos al Destacamento Naval y a la Prefectura de Puerto Indio.

