Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el domingo en Ciudad del Este, según Meteorología

La Dirección de Meteorología anuncia que el domingo se presentará fresco a cálido, con el cielo mayormente nublado y vientos variables que luego soplarán del sur.

28 de septiembre de 2025 - 07:00
La jornada se presentaría lluviosa en el Este del país.

Se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, aunque hacia el final de la jornada las condiciones tenderán a mejorar. La temperatura máxima prevista es de 26 °C.

Para el lunes, las condiciones seguirán inestables: el ambiente será fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos que rotarán del noreste.

Se mantendrán las lluvias dispersas y tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que oscilarán entre 18 °C de mínima y 30 °C de máxima.

El martes continuará con un clima cálido y mayormente nublado, con vientos variables y persistencia de lluvias con tormentas eléctricas. Las temperaturas se ubicarán entre 20 °C de mínima y 26 °C de máxima.

