Contraloría ciudadana vuelve a presentar denuncia por presuntas irregularidades en la comuna de CDE

La denuncia, presentada en la mañana de este martes ante la Fiscalía de Ciudad del Este, se refiere a hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, uso de documentos públicos de contenido falso, entre otros. La investigación está a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho.

El abogado Víctor Enriquez, uno de los denunciantes, explicó que los concejales municipales contaban con una asignación mensual de 3 millones de guaraníes en cupo de combustible y que varios de ellos, en lugar de combustible, retiraban dinero.

“Uno de ellos es concejal del Partido Colorado, Federico González, hijo del precandidato a la Intendencia Municipal, Roberto González Vaesken. También está muy involucrado Sebastián Martínez, actual presidente de la Junta Municipal”, señaló Enríquez.

Otra persona mencionada en la denuncia es la directora de Servicios Generales, Dyrce Ledezma Espínola. “Utilizando la tarjeta de la municipalidad para el expendio de combustible de la flota municipal, acudía a las estaciones de servicio y cargaba en su vehículo particular. Además, en el mismo acto, dos minutos después, cargaba supuestamente combustible por varios montos”, agregó.

Igualmente, los denunciantes indicaron que varios concejales cargaban combustible para distintos vehículos en ciudades de otros departamentos.

“Desde que asumió la Intendencia Municipal el equipo liderado por Miguel Prieto, en 2019, hasta agosto de 2025, se facturó a la municipalidad 26.900 millones de guaraníes en gastos de combustible”, afirmó Enríquez.

Por su parte, el equipo de YoCreo aseguró que el uso de combustible está justificado y que se redujo en comparación con periodos anteriores, pese a que actualmente cuentan con la planta asfáltica.