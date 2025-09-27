Red de Contralorías Ciudadanas se sumará a la manifestación “28S”

Para mañana a las 16:00 frente al Congreso es la convocatoria para una movilización impulsada por “Gen Z Paraguay”, quienes aseguran que la manifestación será pacífica y tiene un carácter autónomo.

Como parte del evento, ahora la Red de Contralorías Ciudadanas confirmó que acompañamiento para también dar a conocer su repudio “a la corrupción inficionada en las instituciones públicas”, como también otra serie de irregularidades por parte del Gobierno.

“La falta de gestión de nuestras autoridades municipales y nacionales, el nepotismo, el lavado de dinero, nepobabys, audios filtrados, título falso y la falta de independencia del Poder Judicial”, son aspectos que rechaza la red.

Asimismo, también exigen una rendición de cuentas “en todos los niveles” del Estado.

“Democracia con participación”

El comunicado de la red también se dirige a la juventud paraguaya y asegura que esta demuestra que “no es indiferente”, sino, “observa cuestiona y actúa”.

“El cambio solo es posible cuando la ciudadanía se organiza, se moviliza y exige con firmeza. Instamos a las autoridades a escuchar con respeto y responsabilidad estas voces que hoy se manifiestan en las calles. La democracia se fortalece con participación, no con represión“, concluyen.

Finalmente, las contralorías ciudadanas firmantes son:

Contraloría Ciudadana de Luque

Contraloría Ciudadana de Lambaré

Contraloría Ciudadana de Caacupé

Contraloría Ciudadana de Minga Guazú

Contraloría Ciudadana de Tomás Romero Pereira

Contraloría Ciudadana de Repatriación

Asociación Civil de Mariano Roque Alonso

Contraloría Ciudadana Anticorrupción de Capiatá Contraloría Ciudadana de Limpio

Contraloría Ciudadana de Ñemby

Contraloría Ciudadana San Pedro del Ycuamandyú

