Lluvias dispersas y clima variable marcarán el inicio de octubre en Ciudad del Este

Este miércoles la jornada se presenta fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas. La temperatura máxima prevista es de 24 °C.

Para el jueves, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo cubierto, vientos variables y lluvias dispersas, que podrían venir acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima rondará los 18 °C y la máxima alcanzará los 25 °C.

El viernes 3 se espera un clima cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos que rotarán del sector variable al noreste. Se mantendrán las lluvias dispersas con probables tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 26 °C de máxima.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy