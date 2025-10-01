ABC en el Este

Lluvias dispersas y clima variable marcarán el inicio de octubre en Ciudad del Este

El tiempo se mantendrá inestable durante los próximos días en la capital de Alto Paraná, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología.

01 de octubre de 2025 - 07:05
Este miércoles la jornada se presenta fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas. La temperatura máxima prevista es de 24 °C.

Para el jueves, se prevé un ambiente fresco a cálido, con cielo cubierto, vientos variables y lluvias dispersas, que podrían venir acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima rondará los 18 °C y la máxima alcanzará los 25 °C.

El viernes 3 se espera un clima cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado y vientos que rotarán del sector variable al noreste. Se mantendrán las lluvias dispersas con probables tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C de mínima y 26 °C de máxima.

