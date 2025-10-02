Fiscal solicita juicio oral contra un joven por atentado mortal en karaoke

Según la acusación, el hecho ocurrió el 30 de marzo de 2025, alrededor de las 05:10 horas, en el local nocturno denominado “Sheraton Beer Karaoke Pub”, ubicado en la calle Andrés Rojas Silva y Calle Nº 15 del barrio San Antonio de Ciudad del Este.

El acusado habría disparado en reiteradas ocasiones con un arma de fuego calibre 9 milímetros contra Marcos Antonio Benítez Pérez (27 años),conocido como Marquitos, quien recibió heridas y falleció posteriormente en el Hospital Regional, donde el médico forense diagnosticó como causa de muerte “shock hipovolémico por heridas de arma de fuego”.

El tirador también hirió a otros cuatro clientes del local, María Manuela González Duarte, de 31 años; Baciano Iván Miranda Herrera, de 30 años; Osmar Darío González Báez, de 28 años, y Denis Daniel Insfrán Matías, de 18 años.

Todos fueron atendidos en el Hospital Regional y, al no presentar cuadros graves, recibieron el alta médica. Tras el hecho, el procesado se dio a la fuga, pero el 30 de marzo fue detenido en la casa de su novia en el barrio San Rafael y puesto a disposición del Ministerio Público.

Las pruebas de la Fiscalía

Entre las pruebas que presentó el Ministerio Público se incluyen declaraciones testificales de los heridos y testigos presenciales, además de actas de procedimiento policial y fiscal, certificados médicos, acta de levantamiento de cadáver, informes periciales del Laboratorio Forense del Ministerio Público y reportes del Hospital Regional de Ciudad del Este.

También fueron ofrecidas imágenes obtenidas de cámaras de circuito cerrado, DVRs incautados, así como un pendrive con registros audiovisuales del local donde ocurrieron los hechos.

Con base en estos elementos de convicción, el fiscal Giménez Zorrilla acusó al sindicado en calidad de autor del hecho punible de homicidio doloso consumado y de homicidio doloso en grado de tentativa, solicitando en consecuencia al Juzgado Penal de Garantías N °3 la elevación de la causa a juicio oral y público.