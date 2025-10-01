Mercado 4: detienen a una joven con orden de captura por homicidio

Aldaba Abigail Génez Amarilla (23) fue detenida hoy, alrededor de las 2:30, durante un operativo conjunto entre agentes de orden y del Grupo Lince de la Policía Nacional en Pozo Favorito y Rodríguez de Francia, en zona del Mercado 4.

De acuerdo con el informe del comisario Germán Chena, la joven fue abordada por efectivos policiales cuando se encontraba supuestamente esperando a otras personas.

Al ser requerida su documentación, inicialmente se negó a entregarla, pero finalmente accedió. Los agentes constataron que en su contra pesaba una orden de captura por homicidio doloso.

El jefe policial agregó que la detenida también cuenta con antecedentes por hurto agravado y no descartó que existan vínculos entre ambos hechos. En su poder, fue incautada un arma blanca.

Mercado 4, bajo constante vigilancia

El comisario Chena informó que en el Mercado 4 y en otros puntos críticos del microcentro de Asunción se realizan operativos diarios debido a la alta incidencia de hechos delictivos en la zona.

“Ya tuvimos resultados también en la zona de la Chacarita en otros procedimientos y todo basado en lo que es justamente el trabajo preventivo”, destacó.