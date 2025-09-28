Mujer mata de una puñalada a su pareja en Minga Guazú

La víctima fue identificada como Héctor Damián Amarilla Báez (24), quien, según el sistema de la Policía Nacional, contaba con una orden de captura vigente por un caso de violencia familiar, firmada por la fiscala Susan Vega el 4 de octubre de 2023.

Lea más: Colombiano fue el que atacó a su hijastro en la Chacarita, según imputación

Jennifer López Torres (27) mencionó que su concubino llegó al inquilinato en estado de ebriedad y comenzó a maltratarla. Aseguró que, al intentar él atacarla con un mazo, tomó un cuchillo de cocina y le aplicó una estocada en el pecho.

Posteriormente, el herido fue trasladado de urgencia por los hermanos de la mujer al Hospital Distrital de Minga Guazú, donde se confirmó su fallecimiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Violencia familiar

Derlis López, hermano de la mujer, relató que las peleas eran frecuentes, sobre todo los fines de semana, y que su hermana no lo denunciaba porque él la mantenía amenazada. Según López, su excuñado le decía a su hermana que, si ella lo denunciaba, él iría a prisión, ya que registraba una orden de captura por violencia familiar, aparentemente contra su pareja anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La mujer es madre de tres hijos menores, uno de ellos de tan solo un año, fruto de su relación con la víctima.

Lea más: Feminicidio y filicidio en Presidente Franco: esto revela la autopsia de los cuerpos

Agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y el fiscal Gabriel Segovia intervinieron en el lugar para levantar evidencias.