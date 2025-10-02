Internas en CDE: cuatro grupos eligen candidatos este domingo

Las internas partidarias de Ciudad del Esteserán prácticamente un trámite para legitimar las candidaturas de cara a las próximas elecciones municipales de esta capital departamental, considerando que la mayoría de las agrupaciones presentan candidatos únicos o de consenso.

En total son cuatro las agrupaciones políticas que tendrán internas: la Asociación Nacional Republicana (ANR), el Partido Patria Soñada, el Partido Ecologista y el movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo).

El Partido Colorado, que postula a tres candidatos —Roberto González Vaesken, Rubén Azcona y León Guaraní, es el que tendrá mayor cantidad de locales electorales, con un total de 16. El resto de los partidos y movimientos contará con un solo local electoral.

Internas está a cargo de los partidos y movimientos

Como se trata de una interna, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) solo se encarga de la asistencia logística y técnica, teniendo en cuenta que toda la organización, la dirección y el juzgamiento de las elecciones internas corresponden a los tribunales electorales partidarios.

Más de 122.000 personas están habilitadas para votar, siendo la mayoría de ellas del Partido Colorado. Los comicios se realizarán con papeletas tradicionales para la elección de un solo cargo: el de intendente.

Por otra parte, desde el TSJE informaron que, en cumplimiento al Cronograma Electoral, hasta las 23:59 de este jueves 2 de octubre rige la fecha límite para la propaganda electoral de las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas. Las campañas fueron en su mayoría leves, considerando que no hay un enfrentamiento fuerte.

Una vez legitimadas las candidaturas, la disputa se centrará en las elecciones previstas para el 9 de noviembre, de donde resultará ganador quien completará el periodo municipal 2021-2026, tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo).