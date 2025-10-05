Ciudad del Este: colorados cierran locales de votación y comienza el escrutinio

Debido a la escasa concurrencia, las autoridades electorales iniciaron de inmediato el proceso de escrutinio en las 300 mesas habilitadas. En total, la ANR cuenta con 120.624 afiliados habilitados para sufragar en estas elecciones internas.
Lea más: González Vaesken apuesta a la unidad colorada para recuperar la Intendencia de Ciudad del Este
Los precandidatos son por la ANR son:
- Rubén Azcona (Lista 7, Movimiento Avanzar Colorado).
- Ygnacio Flores, conocido como “León Karê” (Lista 4, Movimiento Redención Colorada).
- El exgobernador Roberto González Vaesken, quien recibió el respaldo del oficialismo partidario y de figuras disidentes como el expresidente Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete), Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) y Lilian Samaniego (Causa Republicana).
El desarrollo de la jornada electoral fue tranquilo y sin incidentes, aunque con muy baja concurrencia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea también: Mujica vota y apunta a “hacer justicia” en las generales de noviembre
Los portones se cerraron una hora antes de lo establecido por otras agrupaciones políticas que también participan de estas internas simultáneas.