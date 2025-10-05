Ciudad del Este: colorados cierran locales de votación y comienza el escrutinio

A las 16:00 en punto, los 16 locales electorales habilitados por la Asociación Nacional Republicana (ANR), en el marco de las elecciones extraordinarias en Ciudad del Este, cerraron sus puertas. La jornada se desarrolló con muy baja participación de los afiliados, por lo que prácticamente no hubo filas en las mesas receptoras de votos.