Ciudad del Este: colorados cierran locales de votación y comienza el escrutinio

A las 16:00 en punto, los 16 locales electorales habilitados por la Asociación Nacional Republicana (ANR), en el marco de las elecciones extraordinarias en Ciudad del Este, cerraron sus puertas. La jornada se desarrolló con muy baja participación de los afiliados, por lo que prácticamente no hubo filas en las mesas receptoras de votos.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 17:02
Miembros de una mesa receptora del Colegio Regional de Educación de Ciudad del Este inician el conteo de votos.
Debido a la escasa concurrencia, las autoridades electorales iniciaron de inmediato el proceso de escrutinio en las 300 mesas habilitadas. En total, la ANR cuenta con 120.624 afiliados habilitados para sufragar en estas elecciones internas.

Los precandidatos son por la ANR son:

  • Rubén Azcona (Lista 7, Movimiento Avanzar Colorado).
  • Ygnacio Flores, conocido como “León Karê” (Lista 4, Movimiento Redención Colorada).
  • El exgobernador Roberto González Vaesken, quien recibió el respaldo del oficialismo partidario y de figuras disidentes como el expresidente Mario Abdo Benítez (Colorado Añetete), Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) y Lilian Samaniego (Causa Republicana).

El desarrollo de la jornada electoral fue tranquilo y sin incidentes, aunque con muy baja concurrencia.

Los portones se cerraron una hora antes de lo establecido por otras agrupaciones políticas que también participan de estas internas simultáneas.

