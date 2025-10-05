González Vaesken apuesta a la unidad colorada para recuperar la Intendencia de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE. El exgobernador Roberto González Vaesken, principal precandidato del Partido Colorado en estas internas extraordinarias, votó esta mañana en el Centro Regional de Educación y resaltó la importancia de unas elecciones internas transparentes y participativas. Reconoció que, al inicio, las encuestas lo colocaban muy por detrás de Dani Mujica, del movimiento Yo Creo, pero aseguró que actualmente están prácticamente “cabeza a cabeza” con miras a los comicios generales del 9 noviembre próximo.