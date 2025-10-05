González Vaesken apuesta a la unidad colorada para recuperar la Intendencia de Ciudad del Este

González Vaesken señaló que el objetivo principal de estas elecciones es legitimar la candidatura colorada y convocó a los votantes a participar de las votaciones en los 16 colegios electorales.
“Estamos tratando de hacer bien las cosas, que la gente confíe en el Partido Colorado, confíe en sus autoridades, transparentar los procesos que hoy tenemos. La gente debe participar; eso nos da la posibilidad de legitimar todas estas elecciones”, afirmó antes de depositar su voto.
El precandidato estimó que la participación en estas internas será moderada, entre un 25% y 30%, y confió en que, mediante la unidad de los colorados, podrán recuperar la Municipalidad en las elecciones generales de noviembre.
“La gente debe dejar de lado el odio y las peleas entre esteños. Queremos una ciudad más solidaria, con empatía y amor por sus habitantes. Si Ciudad del Este está bien, todo el Paraguay está bien”, añadió.
González Vaesken dijo que logró acortar la brecha inicial frente a Daniel Pereira Mujica, del movimiento Conciencia Democrática Esteña (Yo Creo), y aseguró que actualmente se encuentran prácticamente “cabeza a cabeza” de cara a los comicios generales.
Las elecciones internas fueron convocadas tras la destitución del exintendente Miguel Prieto por la Cámara de Diputados.
En el Partido Colorado se presentan tres precandidatos: Roberto González Vaesken, Rubén Azcona e Ygnacio Flores (León Karê), quienes competirán en 16 locales electorales habilitados en la ciudad.