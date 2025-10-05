Mujica vota y apunta a “hacer justicia” en las generales de noviembre

El candidato respaldado por el equipo del exintendente, destituido por mayoría cartista en la Cámara de Diputados, reiteró que su postulación busca dar continuidad a la gestión iniciada por Miguel Prieto.

“Para nosotros, volver a la administración municipal no es simplemente recuperar la intendencia, sino retomar el timón de la institución para terminar este periodo (2021-2026) que fue interrumpido injustamente. Sentimos en las calles el apoyo y cariño de la gente, estamos seguros de que el próximo 9 de noviembre la ciudadanía esteña va a hacer justicia”, manifestó.

Mujica dijo que sectores ciudadanos, gremiales y partidos opositores se están sumando a su candidatura. Adelantó que el próximo viernes se realizará un acto político en el barrio Ciudad Nueva, donde se firmará un “gran acuerdo” entre referentes de varias agrupaciones en apoyo a su candidatura.

El dirigente señaló que la interna de su movimiento para oficializar su candidatura se desarrolla con buena participación, pese a no haber convocado masivamente. “Esperábamos entre 100 y 300 personas, pero están llegando muchas más. Hay entusiasmo en la gente”, comentó.

Las internas partidarias de este domingo fueron convocadas tras la destitución de Miguel Prieto por la Cámara de Diputados, lo que obligó a llamar a elecciones municipales extraordinarias.

En total, más de 122.000 personas están habilitadas para votar hoy domingo en Ciudad del Este en los distintos partidos y movimientos, aunque la mayoría corresponde a la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La jornada electoral del próximo 9 de noviembre definirá al nuevo intendente de Ciudad del Este para completar el periodo interrumpido. Mujica afirmó que la meta de su equipo político es “un triunfo contundente que permita retomar el proyecto local y fortalecer a Miguel Prieto en el proyecto presidencial del 2028″.