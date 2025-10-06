Conductora ebria mata a guardia tras chocar contra local gastronómico

Según datos, Miguel Ángel Gamarra (50), guardia de seguridad del local “Monday Gourmet”, ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Monday, estaba cumpliendo su trabajo cuando repentinamente fue embestido por un automóvil Toyota Corolla, año 1998, color beige, con chapa BCK 054, conducido por Renata Isabel Sosa Sosa (26).

De acuerdo con testigos, el vehículo circulaba de este a oeste cuando la conductora perdió el control, atropelló al guardia en su puesto de trabajo, chocó contra dos motocicletas estacionadas y terminó incrustado en el local gastronómico.

La joven iba acompañada de sus dos hijos menores, de apenas un año de edad y otro de 8, quienes sufrieron lesiones leves. Tras el accidente, abandonó el vehículo y se dirigió por sus propios medios al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde fue localizada y aprehendida por los agentes policiales.

Posteriormente, fue llevada a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde fue sometida a la prueba de alcotest, que arrojó 0,574 mg/L.

Tras finalizar los trámites de rigor, la mujer fue trasladada nuevamente a la Dirección de Policía de Alto Paraná y sus hijos quedaron a cargo de su hermana.