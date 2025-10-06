Policiales

Vuelco deja un fallecido y tres heridos en Pedro Juan Caballero

Un siniestro vial se registró en la noche del domingo último sobre la Ruta PY05 en el área urbana de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El conductor de un automóvil perdió el control de su rodado, volcó y perdió la vida casi al instante; sus tres acompañantes resultaron gravemente heridos.

Por Eder Rivas
06 de octubre de 2025 - 06:23
Agentes policiales y bomberos intervienen en el lugar del accidente.
Agentes policiales y bomberos intervienen en el lugar del accidente.Gentileza

Un accidente con derivación fatal sucedió cerca de la medianoche del domingo último sobre la Ruta PY05 a la altura del kilómetro 3, dentro del área urbana de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El fallecido fue identificado como Fernando Fernández, conductor del automóvil que volcó aparatosamente luego de perder el control del rodado. Sus tres acompañantes resultaron con serias lesiones.

Paramédicos intentan auxiliar a la víctima de accidente.
Paramédicos intentan auxiliar a la víctima de accidente.

Tres heridos, uno de ellos de gravedad

El siniestro vial dejó como saldo el fallecimiento del conductor y sus tres pasajeros resultaron heridos. Fueron identificados como Luján Ortiz (18), Micaela Ortiz (15) y Douglas Bareiro, quien entre los sobrevivientes fue el que resultó con lesiones más graves, según datos brindados por bomberos.

Los heridos fueron auxiliados hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

