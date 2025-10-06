Vuelco deja un fallecido y tres heridos en Pedro Juan Caballero

Un accidente con derivación fatal sucedió cerca de la medianoche del domingo último sobre la Ruta PY05 a la altura del kilómetro 3, dentro del área urbana de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

El fallecido fue identificado como Fernando Fernández, conductor del automóvil que volcó aparatosamente luego de perder el control del rodado. Sus tres acompañantes resultaron con serias lesiones.

Tres heridos, uno de ellos de gravedad

El siniestro vial dejó como saldo el fallecimiento del conductor y sus tres pasajeros resultaron heridos. Fueron identificados como Luján Ortiz (18), Micaela Ortiz (15) y Douglas Bareiro, quien entre los sobrevivientes fue el que resultó con lesiones más graves, según datos brindados por bomberos.

Los heridos fueron auxiliados hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

