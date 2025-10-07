Imputan a un hombre que habría raptado y abusado de una adolescente

Según la investigación, el imputado, en total estado etílico, conducía una camioneta Volkswagen Amarok, color beige, chapa BGP 139, cuando se acercó a la adolescente, quien estaba la vereda, y la invitó a abordar el vehículo. Ante la negativa de la víctima, el presunto autor la amenazó con un arma de fuego, obligándola a subir al rodado.

Lea más: Condenan a 17 años de prisión a un hombre que abusó de su hija y la embarazó cuatro veces

A continuación, el supuesto agresor trasladó a la víctima hasta la entrada de la colonia Península, en un camino vecinal rodeado de plantaciones de soja, donde presuntamente la sometió sexualmente a la fuerza. No obstante, la menor logró enviar mensajes de audio a su hermano, informándole lo sucedido y su ubicación. Esto permitió que agentes policiales acudieran inmediatamente al lugar y lo sorprendieran en flagrante comisión del hecho.

Tras la comunicación al Ministerio Público, intervino el fiscal Torres Flores, quien reunió diversos elementos de sospecha y decidió imputar al presunto agresor sexual por los hechos punibles de coacción sexual y violación, exposición a peligro del tránsito terrestre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La imputación se sustenta en la aprehensión en flagrancia, acta de procedimiento policial, prueba de alcotest positiva, declaraciones del denunciante y testigos, contención psicológica de la víctima e inspección física y ginecológica por la médica forense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Más de 18.000 causas por abuso sexual en niños se registraron entre el 2020 y 2025 a nivel país

El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, quien se encuentra privado de libertad de forma provisoria en la Dirección de Policía del Alto Paraná, a disposición del Juzgado Penal de Garantías.