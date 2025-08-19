Condenan a 17 años de prisión a un hombre que abusó de su hija y la embarazó cuatro veces

Durante el enjuiciamiento, la fiscala Carolina Rosa Gadea presentó varias pruebas documentales y testimoniales para demostrar la existencia de los hechos y la responsabilidad del acusado, de 48 años. Basándose en estas pruebas, el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Zunilda Martínez Noguera, Edgar Lezcano y Herminio Montiel, emitió la sanción penal.

Según los antecedentes, los abusos se iniciaron en 2015, cuando la víctima tenía 12 años. Los actos ocurrieron en el domicilio familiar, en el km 11 Acaray, en horas de la madrugada, lo que resultó en el embarazo de la víctima. En aquella ocasión, tras una inspección, un médico forense, dictaminó que la menor se encontraba en 27 semanas de gestación. El 19 de marzo de 2016 nació la primera hija, quien hoy tiene 9 años.

En 2018, a pesar de que el acusado estaba prófugo y con orden de captura pendiente, la madre de la víctima lo perdonó y permitió que conviviera nuevamente con la familia. Pero esta situación fue aprovechada nuevamente por el agresor para someter sexualmente a su hija, que en ese momento ya tenía 15 años, y quien quedó nuevamente embarazada.

El nuevo embarazo provocó el enojo de la madre, quien expulsó a ambos de la casa. El acusado y la víctima se mudaron juntos, en un asentamiento ubicado en la calle 2.000 del km 9 de la capital del Alto Paraná, y el 7 de febrero de 2019 nació el segundo hijo, un niño, que actualmente tiene 6 años.

La convivencia entre el agresor y su hija se extendió hasta el 2024. Durante este periodo, los abusos fueron reiterados y la víctima era constantemente amenazada por el progenitor. De esta relación nacieron dos niñas más, una en marzo de 2021, que hoy tiene 4 años, y la última en julio de 2024, de 1 año.

Posteriormente, el agresor sexual fue capturado por la Policía en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público y el Juzgado de Garantías, siendo finalmente juzgado y condenado a 17 años de prisión.