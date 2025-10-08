Tras denuncia de rapto, joven fue localizado en una zona boscosa de Hernandarias

El joven había sido reportado por su concubina como víctima de un presunto rapto el lunes por la tarde, a unos 10 kilómetros del sitio donde finalmente fue localizado.

Según el relato de Peralta, el lunes, a las 16:00 aproximadamente, dos hombres descendieron de un automóvil Volkswagen Gol y se acercaron a la cancha de “piki vóley” de su vivienda.

Allí, salió a saludarlos, momento en que uno de los desconocidos lo sujetó del brazo e intentó introducirlo en el vehículo, pero logró zafar tras un forcejó y corrió hacia el monte. Durante la huida, dijo que perdió su celular, lo que impidió que se comunicara con sus familiares.

Peralta comentó que permaneció en el bosque por más de 24 horas porque se encontraba en estado de shock y decidió salir recién cuando comenzó a sentir hambre y vio a los agentes policiales.

El joven, quien trabaja como albañil en Foz de Yguazú (Brasil), mencionó que suele prestar dinero a conocidos, pero sumas no elevadas que van de 500 mil a un millón de guaraníes, y que sospecha que esa podría ser la razón por la que intentaron raptarlo.

La agente fiscal de turno, Beatriz Adorno, de la Unidad Penal N° 2 de Hernandarias, tomó intervención en el caso para investigar lo ocurrido, debido a varias inconsistencias en la versión del joven.