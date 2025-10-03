Intento de rapto: Policía finalmente dispuso de un agente frente a escuela

El martes pasado se reportó un presunto intento de rapto de un alumno de 10 años de la escuela Santa María Goretti, ubicada en la calle Tacuary y Manuel Gondra, en la entrada de la Chacarita.

Según la denuncia, el hecho ocurrió cerca de las 11:30, cuando el niño se dirigía a su vivienda.

En ese momento, un automóvil negro sin chapa, con dos ocupantes, se acercó e intentó subirlo al vehículo. Sin embargo, una madre de familia que se encontraba en la zona intervino rápidamente y logró impedir el rapto.

Policía asignó un agente de custodia

El director de la institución, Gino Vidallet, pidió a la ciudadanía y a la comunidad educativa mantenerse en alerta constante.

“No es joda esto que intenten raptar a una criatura. El chico salió a su hora de siempre, pero el tiempo estaba medio lloviendo y se le acercó el vehículo intentando alzarle, pero una mamá gritó, reaccionó e inclusive le tiró piedra”, relató.

El niño logró escapar gracias a su reacción inmediata y al auxilio de la madre que se encontraba cerca, según resaltó el director. Agregó que, tras el hecho, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Vidallet había denunciado que, en principio, la Comisaría 5ta. de Asunción no les tomó la denuncia. Sin embargo, refirió que, tras reiterativos reclamos, la Policía finalmente les dispuso un oficial para la seguridad de la escuela, medida que anteriormente no se tenía en la institución.