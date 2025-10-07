Video: vecinos evitan intento de rapto de una niña en Pedro Juan Caballero

Un video en el que se observa a un motociclista siendo reducido por personas particulares se volvió viral en las últimas horas en Pedro Juan Caballero. En las imágenes se puede ver y escuchar que el hombre es señalado como supuesto autor de un intento de rapto del que habría sido víctima una niña que acababa de salir de la escuela Mariscal López, ubicada en el barrio Guaraní de la ciudad.

Fuentes policiales señalaron que están en plena tarea investigativa del caso, que hasta el momento es valorado como un “hecho punible a determinar”.

“Una niña de 11 años que acababa de salir de la escuela fue abordada por un motociclista, que le ofreció carona (aventón); vecinos y transeúntes vieron la escena y consideraron que el hombre intentaba raptar a la niña, por lo que decidieron actuar. Un brasileño le hizo bajar de la moto para entregarlo a la Policía, pero el hombre escapó”, señaló una fuente de la Policía Nacional.

Investigación en curso

Desde la Comisaría 13 jurisdiccional de Pedro Juan Caballero anunciaron que están realizando las diligencias de rigor, tratarán de identificar al supuesto autor y esclarecer lo ocurrido.