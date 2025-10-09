Persistirá el clima inestable en Ciudad del Este durante los próximos días

Para este jueves, se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste, que luego irán tornándose variables.

Se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución ante posibles ráfagas de viento y actividad eléctrica. La temperatura mínima rondará los 22 °C.

El viernes se presentará también con ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. No se descartan chaparrones aislados durante el día. La mínima bajará a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C, marcando una leve recuperación térmica.

Para el sábado anuncian un amanecer fresco, pero con un aumento considerable de la temperatura hacia la tarde, cuando el ambiente se tornará caluroso.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del noreste, que luego variarán. Se esperan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, especialmente durante la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 31 °C.