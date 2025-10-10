Baches generan quejas en distintos barrios de Ciudad del Este

Uno de los puntos más afectados es la avenida Capitán del Puerto, en el Área Habitacional N° 3, donde desde hace varios meses el pavimento presenta un avanzado deterioro que representa un riesgo constante para la seguridad vial. Aunque la vía fue reparada en reiteradas ocasiones por la Comuna esteña, los baches reaparecen con cada lluvia.

Lea más: Capiatá: Conaderna ordena suspender temporalmente las actividades en la planta asfáltica.

Un escenario similar se observa en la avenida Los Lapachos, uno de los accesos del Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero del Área 1, que actualmente está prácticamente intransitable.

Otra zona crítica se encuentra detrás del Hospital Regional (avenida Heriberta Matiauda esquina Tupãsy Roga), donde un enorme bache, ubicado a escasos metros del acceso de ambulancias, complica la circulación de los vehículos de emergencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los vecinos exigen una solución al deterioro de estas avenidas, ya que son muy transitadas y, durante los días de lluvia, los baches quedan cubiertos por el agua. Muchos automovilistas terminan con el tren delantero desajustado o las llantas destruidas tras caer en los hoyos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Situación en el microcentro

La Dirección de Planta Asfáltica informó que, una vez que la situación climática mejore, intensificarán los trabajos principalmente en el microcentro de la ciudad, donde también las calles están en muy mal estado. Sin embargo, en el plan no figuran las arterias mencionadas.

Entre las vías previstas en el programa de intervención figuran las avenidas Monseñor Rodríguez, Carlos Antonio López, Adrián Jara, Abay, Cnel. Boquerón, Curupayty, Dr. Luis María Argaña, Cnel. Rafael Franco, Mayor Rivas Ortellado, 11 de Septiembre, Del Lago, San Blas, Capitán Miranda, Regimiento Sauce, Cnel. Toledo y Emilio R. Fernández.

Lea también: Tras reclamos, inician bacheo en dos avenidas de Ciudad del Este

Asimismo, la dependencia municipal adelantó que se prevé reparar algunos tramos de la Ruta PY02, en el acceso al país, ante la inacción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).