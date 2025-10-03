Capiatá: Conaderna ordena suspender temporalmente las actividades en la planta asfáltica.

Pobladores de la compañía Posta Ybycuá, de la ciudad de Capiatá, departamento Central, lograron el cierre temporal de la planta asfáltica MM SA, cuyos responsables son Aidé Maciel López e Iván Mandelburguer, instalada en la zona desde hace tres meses.

Las sucesivas protestas, el cierre de los accesos y la vigilia permanente frente a la planta dieron sus frutos, debido a que la empresa fue instalada en un barrio superpoblado sin la anuencia de los moradores.

Miembros de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), de la Cámara de Senadores presidida por el legislador Juan Carlos “Nano” Galaverna, verificaron la planta.

Los miembros del referido organismo del Congreso Nacional recorrieron la planta, escucharon a todas las partes y resolvieron suspender las actividades hasta que los responsables presenten todos los requerimientos necesarios para operar en el lugar.

Sin licencia ambiental

La firma venía trabajando sin licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), aclararon los lugareños, quienes exigen el traslado del lugar.

Desde hace un par de semanas, los pobladores vienen realizando medidas de protesta contra la fábrica, que genera polvo, ruido por la presencia permanente de camiones pesados y fuerte olor a combustible.

La falta de licencia ambiental y los argumentos de los moradores convencieron a los parlamentarios para tomar la determinación y firmar un convenio de cese de actividades hasta tanto se adecuen a las normativas pertinentes.

“La unidad de los vecinos hizo posible este primer triunfo y esperamos que las autoridades tomen la determinación de ordenar el traslado de la planta de la zona, porque no puede estar en medio de la población”, expresó una vecina, Anahí Dávalos.