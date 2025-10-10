La sorpresa que se llevó un hombre que acudió a una cita sexual en CDE

Según datos, el hombre de 45 años conoció a la mujer a través de una plataforma de citas y, tras intercambiar mensajes, ella le envió la ubicación de su departamento. Al llegar al lugar, el hombre fue recibido por la joven e ingresó a la habitación. Minutos después, cuando el “galán” ya se encontraba semidesnudo, la mujer cerró la puerta con llave y le exigió que entregara todo el dinero que tenía.

Acto seguido, varios hombres bajaron de la segunda planta, dentro de la misma pieza, e intentaron reducir a la víctima. Sin embargo, el hombre forcejeó con ellos, abrió la puerta y pudo salir a la calle.

Minutos después, pasaron por el lugar patrulleros de la Comisaría 31ª del barrio San Juan a quienes la víctima pidió ayuda.

Los uniformados intervinieron y detuvieron a la presunta implicada, identificada como Liz Mariana Pereira Orrego (21), quien contaba con una orden de búsqueda y localización vigente por un caso de violencia familiar, emitida el 12 de noviembre de 2024 por la fiscal Liliana Denice Duarte. En tanto, los hombres que supuestamente estaban con la mujer ya no fueron encontrados.

Durante el procedimiento, Pereira Orrego agredió a los agentes intervinientes, por lo que fue finalmente reducida con apoyo de personal femenino y trasladada hasta la Comisaría de Mujeres.