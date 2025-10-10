Hambre Cero: denuncian reducción de insumos para el almuerzo escolar en Ciudad del Este.

La disminución en la cantidad de insumos del programa Hambre Cero comenzó hace algunas semanas en varias escuelas de Ciudad del Este, según reportes de directores de diversas instituciones. En algunos casos, indicaron que, de recibir 41 kilos de carne, pasaron a recibir solo 25 kilos para ambos turnos.

Los directores señalaron que, sin motivos aparentes, algunas empresas empezaron a reducir las cantidades. Ante esta situación, reactivaron un grupo de coordinación del programa, en el cual varios directores confirmaron la reducción de insumos.

Los responsables de las instituciones prefieren no identificarse, y menos aún en este periodo electoral, pues afirmaron que luego son “marcados” por las autoridades. Sin embargo, cada uno hizo llegar su queja a los representantes de las empresas adjudicadas, quienes prometieron regularizar las entregas.

Las empresas responsables del almuerzo escolar

En Alto Paraná, el programa Hambre Cero fue adjudicado en cinco lotes por G. 24.435.086.000, financiado con recursos del Fonacide, a cinco empresas.

Entre las beneficiadas figuran: Restaurante Maná, de Isabel Petrona Gómez Cabrera, por un valor total de G. 5.148 millones; Fitra SRL, de Gustavo Trabucco, por G. 5.188 millones; Tembi’u Porã, compuesta por las empresas Charlot, de Néstor Francisco López Paniagua, y Copacabana, de Teófilo Amarilla Silvero, por G. 5.077 millones.

La lista continúa con Fasv Import Export, de María de Fátima Sartorio Vanni, por G. 5.574 millones, y Copacabana, de Teófilo Amarilla Silvero, por G. 3.445 millones.

Gremios de educadores confirman quejas

Higinio Garcete, presidente de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), reconoció que la reducción de insumos fue objeto de debate entre los directores, aunque no se recibió una denuncia formal. Prometió que el gremio acompañará las quejas en caso de que la situación se agrave o se determine alguna falla en la entrega de los alimentos por parte de las empresas adjudicadas.

Imagen confirma visitas de principal proveedor de Hambre Cero a Mburuvicha Róga

“Estamos siguiendo muy de cerca desde el inicio del programa, pero en este caso, mientras no tengamos una nota formal de reclamo de los directores, tampoco podemos confirmar si son reales. Siempre les digo a los directores que estén atentos a exigir y controlar el trabajo que realiza la empresa en cada institución, para que puedan servir de la mejor manera posible a los chicos y jóvenes”, expresó.

Por otra parte, Garcete explicó que la ración debe prepararse en base a la cantidad de alumnos matriculados en cada institución, y que los directores son los encargados de informar esos datos. Aclaró que, si los informes no están actualizados, puede variar la cantidad de insumos enviados.